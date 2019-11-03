Ковалёв не собирается завершать карьеру после тяжелого поражения от Альвареса

Бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился впечатлениями от поединка с Саулем Альваресом и признался, что не собирается завершать профессиональную карьеру.

«Всё в порядке. Это хороший опыт для меня. Канело действительно великий чемпиона. Честно говоря, я не полностью восстановился после предыдущего поединка, но всё в порядке. Благодарю Альвареса за бой и выражаю ему огромное уважение. Он делает историю, понимаете?

Почему редко использовал правую руку? Я слушал инструкции тренера, который говорил мне использовать джеб как можно чаще. Как бы то ни было, со мной всё в порядке. Я вернусь, вернусь гораздо сильнее", — приводит слова россиянина BoxingScene.

Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв проиграл Саулю Альваресу нокаутом в одиннадцатом раунде.