Ковалёв не собирается завершать карьеру после тяжелого поражения от Альвареса

Бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился впечатлениями от поединка с Саулем Альваресом и признался, что не собирается завершать профессиональную карьеру.
«Всё в порядке. Это хороший опыт для меня. Канело действительно великий чемпиона. Честно говоря, я не полностью восстановился после предыдущего поединка, но всё в порядке. Благодарю Альвареса за бой и выражаю ему огромное уважение. Он делает историю, понимаете?
Почему редко использовал правую руку? Я слушал инструкции тренера, который говорил мне использовать джеб как можно чаще. Как бы то ни было, со мной всё в порядке. Я вернусь, вернусь гораздо сильнее", — приводит слова россиянина BoxingScene.
Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв проиграл Саулю Альваресу нокаутом в одиннадцатом раунде.
- 3 ноября 2019
-
10:19
-
10:05
-
09:52
-
09:02
-
08:19
-
07:57
-
04:32
- 2 ноября 2019
-
23:36
-
22:41
-
21:57
-
21:31
-
20:35
-
19:31
-
18:35
-
18:19
-
17:35
-
16:49
-
15:19
-
14:30
-
14:00
-
13:01
-
12:07
-
11:33
-
09:49
-
08:26
-
07:42
-
04:11
-
02:48
-
00:21
- 1 ноября 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:13
-
20:33
-
19:43
-
19:37