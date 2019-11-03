Альварес: Ковалёв — великий боец
Действующий чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC, а также в полутяжёлом весе по версии WBO Сауль Альварес поделился впечатлениями от досрочной победы над Сергеем Ковалёвым, отдав должное опытному россиянину.
«Наш план заключался в том, чтобы быть терпеливыми. Мы знали, что это займёт пять-шесть раундов, и понимали, что мне придётся потратить некоторое время на то, чтобы поймать его. Очевидно, Ковалёв — великий боец. Отдаю ему должное, он очень крут. Мы немного застряли с нашим планом и потратили на его реализацию больше времени. Но, опять-таки, я новичок в полутяжёлом весе. Как бы то ни было, в целом я остался доволен, всё получилось успешно», — приводит слова мексиканца BoxingScene.
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