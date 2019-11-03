А. Тищенко: Ковалёв был вялый, без искры в глазах и без желания

Двукратный олимпийский чемпион один из лучших боксёров-любителей в истории российского бокса Алексей Тищенко прокомментировал поражение Сергея Ковалёва от Сауля Альвареса, а также поделился мыслями о дальнейших карьерных перспективах Сергея.
«Бой был не особо смотрибельным, скажем так, не очень интересным. Да, показалось, что Сергей был неактивным, пассивным, каким-то вялым, без искры в глазах и без желания. Причину сказать сложно, это надо быть ближе к его команде и смотреть, как шла подготовка. Одним из вариантов может быть, что было слишком мало времени на восстановление и на подготовку после прошлого боя.
Уходить или продолжить — решать Сергею. Самое главное, чтобы всё было в порядке со здоровьем. Если есть желание продолжить, можно организовать ещё какие-то интересные бои, так как он на слуху, можно попробовать подзаработать.
Что касается боя Ковалёва с Биволом или Бетербиевым, то, раз у него нет пояса, не знаю, насколько теперь интересны будут эти бои тому же Биволу или Бетербиеву. Ковалёву нужно подняться в рейтингах и стать обязательным претендентом на один из поясов, тогда бой будет реальным», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
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