Ковалёв: жизнь продолжается

Бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв философски воспринял поражение от Сауля Альвареса и потерю титула. Россиянин отметил, что «жизнь продолжается» и подчеркнул, что выходит на ринг ради семьи.

«Семья. Вот ради кого и ради чьего будущего я выходил всё это время на ринг и каждый раз стараюсь справиться с новыми трудностями и преградами. Слава богу, со мной всё в порядке. Жизнь продолжается. Благодарю всех своих фанатов за поддержку. Храни вас бог», — написал Ковалёв.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Сергея Ковалёва в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв нокаутом проиграл Саулю Альваресу. Это поражение стало четвёртым в карьере россиянина.