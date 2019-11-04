Ковалёв: жизнь продолжается
Бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв философски воспринял поражение от Сауля Альвареса и потерю титула. Россиянин отметил, что «жизнь продолжается» и подчеркнул, что выходит на ринг ради семьи.
«Семья. Вот ради кого и ради чьего будущего я выходил всё это время на ринг и каждый раз стараюсь справиться с новыми трудностями и преградами. Слава богу, со мной всё в порядке. Жизнь продолжается. Благодарю всех своих фанатов за поддержку. Храни вас бог», — написал Ковалёв.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Сергея Ковалёва в «Инстаграме».
Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв нокаутом проиграл Саулю Альваресу. Это поражение стало четвёртым в карьере россиянина.
Рискнёт здоровьем. Ковалёв продолжит драться, несмотря на тяжёлое поражение
Анализируем, что из этого может получиться.
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