Рискнёт здоровьем. Ковалёв продолжит драться, несмотря на тяжёлое поражение

Накануне на знаменитой арене MGM Grand в Лас-Вегасе 36-летний российский боксёр Сергей Ковалёв (34-4-1, 29 KO) потерпел поражение от суперзвёздного 29-летнего мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53-1-2, 36 KO) и утратил принадлежавший ему титул чемпиона мира WBO в полутяжёлом весе. Это был уже 18-й бой за звание чемпиона мира в профи-карьере Сергея, и теперь на счету Крашера 14 титульных побед, 11 из которых были досрочными, и 4 поражения.

Российский чемпион рухнул в тяжёлый нокаут. Как же так… Сергей Ковалёв чуть не улетел с ринга в попытке выиграть главный бой жизни. Крашер снова потерял пояс, но самое страшное — упал в нокаут.

Альварес же на данное время собрал в своих руках внушительную коллекцию мировых титулов, являясь действующим чемпионом мира WBC и WBA Super в среднем весе, WBA Regular в суперсреднем весе и WBO в полутяжёлом весе. То есть Канело сейчас чемпионит в трёх весах одновременно. Кроме того теперь Альварес, скорее всего, будет признан ведущими боксёрскими периодическими изданиями мира лучшим боксёром мира вне зависимости от весовых категорий.

Кондиции и возможности нынешнего Крашера

Однако нас прежде всего интересует Сергей Ковалёв. То что произошло накануне в Лас-Вегасе боксёрская общественность и простые любители бокса оценивают неоднозначно. Слышится не так уж и мало голосов о том, что, дескать, Крашер просто-напросто «слил» этот поединок самому кассовому боксёру современности. Действительно, в прошедшем бою Сергей выглядел более вялым и менее агрессивным, нежели обычно.



Причины этому могут крыться и в тех условиях, при которых он готовился и подходил к этому поединку. То, о чём говорил и предупреждал автор этих строк, ваш непокорный слуга. Прежде всего стоит отметить, что соперник у Ковалёва на сей раз был весьма обученным, физически крепким, прочным, и, хотя ещё совсем не старым по меркам бокса, но уже весьма опытным бойцом. Канело уже достаточно давно готовился к этой вылазке в полутяжёлый вес, и пробовал свои силы в спаррингах даже с оппонентами из первого тяжёлого веса.



Во-вторых, сам по себе Крашер, несмотря на ещё не старый как для профи-бокса 36-летний возраст, является уже довольно истраченным на ринге бойцом, потерпевшим ранее два досрочных поражения. Да и вне ринга, по признанию самого Сергея, в прежние годы он неоднократно нарушал спортивный режим, что, естественно, не могло не сказаться на его физических и функциональных кондициях и возможностях.

В последние годы Ковалёв уже не так хорош и прыток в передвижениях по рингу, также не раз в боях его подводила выносливость, ну и его фирменные резкие и хлёсткие удары несколько потеряли свою прежнюю остроту и жёсткость.

Кроме этих факторов не могли не сказаться на его физической форме и те условия, при которых он вынужден был подходить к бою против Канело. До этого в нынешнем году Сергей боксировал уже дважды. Сначала он прошёл полную дистанцию в матче-реванше с колумбийцем Элейдером Альваресом, а затем провёл весьма напряжённый и энергозатратный поединок против британца Энтони Ярда. Причём, предыдущее его выступление на ринге датировано концом августа.



Естественно, Сергей желал провести схватку с Канело хотя бы на несколько недель позже. Но сторона суперзвёздного мексиканца настояла на дате 2 ноября, возможно подпитав свою позицию улучшением финансовых условий для Сергея. По этой причине отдых и восстановление Ковалёва длились лишь пару недель, после чего Крашер снова вернулся к интенсивной тренировочной работе для подготовки к бою с Саулем Альваресом.



Ну, и фактор «скрытого» весового лимита также мог сыграть свою роль. Согласно выставленным командой мексиканца условиям, в контракте на бой для обоих боксёров был прописан лимит веса, который в день поединка не должен был превышать 185 фунтов (официальный лимит полутяжёлого веса составляет 175 фунтов).



Причём, по неофициальной информации, сам Канело превысил этот лимит на взвешивании в день боя на несколько фунтов, из-за чего должен будет выплатить из своего 35-миллионного гонорара несколько сотен «штрафных» тысяч долларов сопернику. Все эти факторы, безусловно, не могли не сказаться на раскладе сил в этом поединке.

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Что дальше: позиция самого Сергея

Но также стоит отметить, что несмотря на, действительно, далеко не самое удачное его выступление, после десяти раундов Ковалёв проигрывал на карточках двух судей со счётом 94:96, а третий боковой судья считал поединок равным – 95:95. Однако на чемпионские раунды Сергея уже не хватило. И это выглядит логичным, поскольку отсутствие полноценного отдыха после предыдущего непростого и весьма изнурительного в функциональном плане боя не могло не сказаться на Крашере на длинной дистанции накануне состоявшегося поединка.

Сам Ковалёв в послематчевом обращении к своим болельщикам сказал так: «После седьмого раунда начал чуть-чуть расклеиваться, разваливаться в стойке. Усталость пришла и хапнул ненужную плюшку. Поэтому проиграл».



В интервью на ринге сразу же после оглашения ринг-анонсером официального результата боя Сергей говорил довольно оптимистично. «Всё в порядке. Это хороший опыт для меня. Канело действительно великий чемпион. Честно говоря, я не полностью восстановился после предыдущего поединка, но всё в порядке. Благодарю Альвареса за бой и выражаю ему огромное уважение. Он делает историю, понимаете? Почему редко использовал правую руку? Я слушал инструкции тренера, который говорил мне использовать джеб как можно чаще. Как бы то ни было, со мной всё в порядке. Я вернусь, вернусь гораздо сильнее», – сказал россиянин.

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Ещё в нескольких блиц-интервью, перед тем как отправиться в больницу на медицинское обследование, которое необходимо было провести после поражения нокаутом, и которое, кстати, не выявило у него никаких проблем со здоровьем, Ковалёв выражал желание продолжать свою боксёрскую карьеру.

Не исключено, что его мнение на этот счёт по горячим следам произошедшего события в дальнейшем претерпит изменения, но пока Крашер держится бодрячком. «Сегодня был не мой день. Всех благодарю за поддержку. К сожалению, в нашем виде спорта, как и в каждом, бывают взлёты и падения. Я ещё вернусь! Сегодня я проиграл, но всё ещё будет», – заявил он. Более того, Сергей не оставляет надежд ещё и стать абсолютным чемпионом мира.



«Что для меня значит такое поражение в 36 лет? Знаю, что я ещё могу стать абсолютным чемпионом мира. Просто чемпионы из моего дивизиона не хотели драться со мной. Канело пришёл в нашу категорию и освежил её. У него отличная выносливость, но со мной всё в порядке. Что нас не ломает, делает только сильнее. Ещё вернёмся. Маленький был перерыв после предыдущего боя, но очень интересное и заманчивое было предложение, поэтому не вариант было его игнорировать. Рискнул – не получилось», – резюмировал Ковалёв.

Суды, аварии, потери… Ковалёв прожил целую жизнь после прошлого боя в России Последний раз Крашер выступал на родине три года назад, и с тех пор его жизнь круто изменилась.

Карьерные перспективы Ковалёва

Таким образом, несмотря на раздающиеся в среде любителей бокса голоса с советами Крашеру повесить перчатки на гвоздь, сам он, похоже, в ближайшем будущем делать этого не собирается.



Кстати, гонорар Ковалёва за накануне состоявшийся бой составил $12 млн. Естественно, из этой «грязной» суммы чистыми в свой карман он положит только в районе 30-40%, но это также очень серьёзный заработок для нынешних реалий профессионального бокса. При том, что Крашер не является таким большим генератором денег как суперзвёзды Сауль Альварес или британский супертяж Энтони Джошуа.



Тем не менее, как видим, Сергеем движет желание снова вернуться на ринг и продолжать боксировать. Ещё после боя с Ярдом Ковалёв рассказал в интервью СМИ, что перед этим он со своей командой наметили план в пять боёв, которые осталось ему провести перед тем как повесить перчатки на гвоздь. Бой с британцем был первым из них, а поединок с Канело – вторым.

К тому же, подписывая контракт на бой с мексиканцем, Сергей обеспечил себе на стриминговом сервисе DAZN даты трансляций следующих своих боёв, если, конечно, они состоятся. Таким образом боссы DAZN, с которым у того же Сауля Альвареса действует самый крупный в истории спорта индивидуальный контракт длительностью в 5 лет и стоимостью в $365 млн, гарантировали Крашеру хорошие заработки в нескольких его последующих боях.



А вот с кем Сергей может провести поединки после своего восстановления и возвращения на ринг, сейчас сказать сложно. Теоретически он может даже уже в своём следующем бою оспорить утраченный в минувшее воскресенье мировой титул WBO, поскольку, по информации из команды Канело, мексиканец, скорее всего, оставит этот пояс вакантным и снова опустится либо в средний, либо в суперсредний вес.

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Но реальнее всего выглядит сценарий, по которому Крашер сначала проведёт один или даже два восстановительных боя против не очень сильных оппонентов. И если в них он покажет, и, прежде всего, сам почувствует, что всё ещё способен конкурировать на самом высоком уровне, тогда можно будет говорить и о его новых боях за мировые титулы.



При этом не следует забывать, что времени у Ковалёва остаётся не так уж много. Скорее всего, по самым оптимистичным прогнозам он сможет ещё оставаться на элитном уровне где-то года полтора. Поэтому его заявления о намерении стать ещё абсолютным чемпионом мира выглядят, конечно, весьма сомнительно. К тому же и действующие чемпионы по другим версиям в полутяжёлом весе, соотечественники Крашера Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, являются очень серьёзными бойцами.



Однако первоочередной задачей для Сергея является состояние его здоровья – главное, чтобы с ним было всё в порядке, а, отталкиваясь от этого, ему уже можно будет строить какие-то дальнейшие карьерные планы.