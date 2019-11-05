Тренер Ковалёва рассказал, когда боксёр вернётся на ринг

Бадди Макгирт, тренер российского боксёра Сергея Ковалёва, рассказал, когда его подопечный проведёт следующий бой. По словам Макгирта, это произойдёт уже в 2020 году.

2 ноября в Лас-Вегасе Ковалёв в статусе чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в титульном поединке и лишился пояса. Ковалёв проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, причём после боя ему понадобилось дополнительное медицинское обследование.

«Он будет готов вернуться на ринг. Когда? Это произойдёт уже в следующем году», — приводит слова Макгирта ТАСС.

На счету Ковалёва 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 34 победы (в том числе 29 нокаутом) и потерпел четыре поражения, а ещё один бой завершился вничью.