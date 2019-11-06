Бивол посоветовал Ковалёву завершить карьеру

Российский боксёр Дмитрий Бивол, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA, прокомментировал поражение Сергея Ковалёва, которое тот потерпел в титульном поединке с Саулем Альваресом в Лас-Вегасе в 2 ноября. Ковалёв проиграл Альваресу техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился звания чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.

«Не знаю, чем станет заниматься Ковалёв. В России его считают чемпионом. Он многого добился, его уважают. Он провёл много классных боёв.

У Ковалёва есть семья. Он заработал достаточно денег. Возможно, лучший вариант для него – наслаждаться временем с родными. Но бокс – это наркотик», — цитирует Бивола boxingnews24.

На счету Ковалёва 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 34 победы (в том числе 29 нокаутом) и потерпел четыре поражения, а ещё один бой завершился вничью.

Ковалёву запретили выходить на ринг до января 2020 года