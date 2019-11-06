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Отец Хабиба намекнул на дату боя сына с Фергюсоном

Отец Хабиба намекнул на дату боя сына с Фергюсоном
Бокс/ММА / ММА 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что сын должен выйти в октагон через пять месяцев, то есть в апреле 2020 года. Ожидается, что соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, хотя официально об этом ещё не объявлено.

Также Нурмагомедов-старший ответил на желание Флойда Мейвезера, которое тот высказывал ранее, сразиться с Хабибом по правилам бокса.

«Флойд… Уважаю желание провести бой с Хабибом. У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед, и болельщики ждут этого боя. Мы готовились к этому бою в общей сложности больше года. Пять месяцев, и бой должен состояться.

Впервые нам нужно будет выступить по боксу, и нам нужен будет лагерь Ломаченко-старшего на полгода. Почему бы нет?» — написал Абдулманап Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Нурмагомедов даст пресс-конференцию 8 ноября, перед турниром UFC в Москве
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