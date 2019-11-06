На Виталия Кличко завели уголовное дело по подозрению в государственной измене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении бывшего чемпиона мира по боксу, а ныне мэра Киева Виталия Кличко по факту возможной государственной измены и хищения бюджетных средств, сообщает Ukranews.com.

Сообщается, что дело, открытое по решению Антикоррупционного суда, расследуется также в отношении двух заместителей Кличко.

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», — сказано в сообщении.

Ранее в суд была направлена жалоба на НАБУ в связи с бездействием по вопросу расследования возможных правонарушений со стороны Кличко и его двух заместителей. Также в суд предоставили материалы о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции сооружений в Киеве.

Последний поединок Кличко провёл в сентябре 2012 года, когда победил Мануэля Чарра. Всего на счету украинского спортсмена 45 побед и два поражения в профессиональном боксе.