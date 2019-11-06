Ковалёв отреагировал на советы закончить карьеру

Российский боксёр Сергей Ковалёв, уступивший Саулю Альваресу в титульном поединке в Лас-Вегасе 2 ноября, рассказал, что в ближайшее время планирует отдохнуть, но объявлять об окончании карьеры не намерен.
Ковалёв проиграл Альваресу техническим нокаутом в 11-м раунде. Вскоре после поединка российские боксёры Денис Лебедев и Дмитрий Бивол порекомендовали Сергею завершить карьеру.
«Всем привет! Я в полном порядке и хорошем расположении духа! Да, не хватило мне бензина в бою против Канело на все 12 раундов, но наша тактика работала и приносила свои плоды, пока у меня не кончился бензин.
Но главное, что морально я не сломлен, поэтому впереди новые цели и рубежи, которые непременно будут взяты, будь то спорт или жизнь. Слава богу, всё позади, теперь я хочу просто отдохнуть со своей семьёй и наслаждаться жизнью и теми плодами от многолетней проделанной работы, которые я имею.
Никаких пока решений принимать не буду касаемо моей карьеры, хочу отдохнуть и понять, что мне теперь хочется делать и чем дальше жить. Всему своё время», — написал Ковалёв в своём «инстаграме».
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