В Минске стартовали чемпионат и первенство Европы по тайскому боксу

Российские спортсмены успешно стартовали в первый день чемпионата Европы в Минске и с минимальными потерями прошли первый круг. Именитые Светлана Винникова, Валерия Дроздова, Мария Климова и Асланбек Зикрьеев начали с побед.
Результаты первого дня соревнований:
Женщины. До 54 кг. Марисоль Фрейтас (Португалия) — Валерия Дроздова (Россия) — победа Дроздовой решением судей (30:26)
Женщины. До 57 кг. Каролина Клюсова (Чехия) — Мария Климова (Россия) — победа Климовой решением судей (30:27)
Женщины. До 48 кг. Даниэла Пашаев (Израиль) — Татьяна Петрова (Россия) — победа Петровой решением судей (30:27)
Женщины. До 63,5 кг. Светлана Винникова (Россия) — Сара Матссон (Швеция) — победа Винниковой решением судей (30:27)
Мужчины. До 71 кг. Дмитрий Чангелия (Россия) — Роне Уллман (Израиль) — досрочная победа Чангелии в третьем раунде
Мужчины. До 75 кг. Денис Колотыгин (Россия) — Давид Айрапетян (Армения) — победа Колотыгина решением судей (30:27)
Мужчины. До 54 кг. Асланбек Зикрьеев (Россия) — Кафер Гоч (Турция) — победа Зикрьеева решением судей (30:27)
Мужчины. До 57 кг. Армен Симонян (Россия) — Владислав Микитась (Украина) — победа Микитася решением судей (29:28)
- 6 ноября 2019
-
23:33
-
23:16
-
22:27
-
21:44
-
20:47
-
18:19
-
17:31
-
16:21
-
15:51
-
14:04
-
13:04
-
12:46
-
11:50
-
11:01
-
10:20
-
09:17
-
00:57
- 5 ноября 2019
-
23:02
-
21:52
-
20:23
-
19:19
-
18:26
-
17:53
-
16:09
-
15:33
-
15:10
-
14:58
-
13:42
-
13:31
-
12:28
-
11:31
-
10:50
-
10:21
-
09:23
-
07:32