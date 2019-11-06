В Минске стартовали чемпионат и первенство Европы по тайскому боксу

Российские спортсмены успешно стартовали в первый день чемпионата Европы в Минске и с минимальными потерями прошли первый круг. Именитые Светлана Винникова, Валерия Дроздова, Мария Климова и Асланбек Зикрьеев начали с побед.



Результаты первого дня соревнований:



Женщины. До 54 кг. Марисоль Фрейтас (Португалия) — Валерия Дроздова (Россия) — победа Дроздовой решением судей (30:26)

Женщины. До 57 кг. Каролина Клюсова (Чехия) — Мария Климова (Россия) — победа Климовой решением судей (30:27)

Женщины. До 48 кг. Даниэла Пашаев (Израиль) — Татьяна Петрова (Россия) — победа Петровой решением судей (30:27)

Женщины. До 63,5 кг. Светлана Винникова (Россия) — Сара Матссон (Швеция) — победа Винниковой решением судей (30:27)

Мужчины. До 71 кг. Дмитрий Чангелия (Россия) — Роне Уллман (Израиль) — досрочная победа Чангелии в третьем раунде

Мужчины. До 75 кг. Денис Колотыгин (Россия) — Давид Айрапетян (Армения) — победа Колотыгина решением судей (30:27)

Мужчины. До 54 кг. Асланбек Зикрьеев (Россия) — Кафер Гоч (Турция) — победа Зикрьеева решением судей (30:27)

Мужчины. До 57 кг. Армен Симонян (Россия) — Владислав Микитась (Украина) — победа Микитася решением судей (29:28)