Иноуэ стал чемпионом WBSS, победив Донэра единогласным решением судей

Японский боксёр Наоя Иноуэ стал чемпионом Всемирной боксёрской суперсерии, победив в финале представителя Филиппин Нонито Донэра. Иноуэ одержал победу в 12-раундовом поединке, проходившем в японском городе Сайтаме, единогласным решением судей.

26-летний Иноуэ сохранил звание чемпиона мира в легчайшей весовой категории по версии IBF и журнала The Ring, а также стал чемпионом мира по версии WBA (Super).

Всего на счету японского спортсмена 19 побед в 19 поединках в профессиональном боксе, в том числе 16 нокаутом. 36-летний Донэр провёл 46 боёв, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее чемпионом WBSS в первом полусреднем весе стал британец Джош Тэйлор, который в поединке 26 октября победил американца Реджиса Прогрейса.