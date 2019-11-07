Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Человек, похожий на А. Емельяненко, замечен пьяным в Москве. Видео

Человек, похожий на А. Емельяненко, замечен пьяным в Москве. Видео
Бокс/ММА / ММА 0

В социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором человек, похожий на российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, общается с людьми и фотографируется с неизвестным молодым человеком. Судя по поведению, человек, похожий на Емельяненко, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока неизвестно, где и когда именно была сделана эта видеозапись.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, 29 ноября состоится бой между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок пройдёт по правилам бокса.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. 40-летний Кокляев дебютирует в единоборствах.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019