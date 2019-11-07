Человек, похожий на А. Емельяненко, замечен пьяным в Москве. Видео

В социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором человек, похожий на российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, общается с людьми и фотографируется с неизвестным молодым человеком. Судя по поведению, человек, похожий на Емельяненко, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока неизвестно, где и когда именно была сделана эта видеозапись.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, 29 ноября состоится бой между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок пройдёт по правилам бокса.



На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. 40-летний Кокляев дебютирует в единоборствах.