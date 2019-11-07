Уайлдер считает, что Ортис более сложный соперник, чем Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер признался, что видит в Луисе Ортисе больше угрозы, чем в Тайсоне Фьюри. 23 ноября 2019 года Уайлдер и Ортис встретятся во второй раз, в первой схватке победу одержал американец.

«Должен сказать, что Ортис — более сложный соперник, чем Фьюри. Он умён и передвигается в ринге, размышляя стратегически. К тому же, он отменный контрпанчер. Мне нравится его стиль. Никто из топ-10 рейтинга не хочет с ним драться, никто не хочет этого даже сейчас. Лишь я даю ему возможность и делаю это снова 23 ноября в Лас-Вегасе. Если вы не сможете присутствовать в зале, то включайте свои телевизоры. Ортис — наиболее опасный соперник и он отлично контратакует», — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.