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Магомедшарипов и Каттар сделали одинаковый вес, Волков оказался легче Харди

Магомедшарипов и Каттар сделали одинаковый вес, Волков оказался легче Харди
Бокс/ММА / ММА 0

Сегодня, 8 ноября, состоялась официальная процедура взвешивания бойцов, которые выступят на турнире UFC в Москве, запланированном на завтра, 9 ноября.

Главным событием вечера станет поединок Забита Магомедшарипова и Келвина Каттара. Бойцы показали одинаковый вес: по 146 фунтов.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в официальном «твиттере» UFC.

Соглавным событием станет бой Александра Волкова и Грега Харди. Волков оказался легче Харди на 14 фунтов: 251 против 265.

Результаты взвешивания бойцов на турнире UFC в Москве

Забит Магомедшарипов (146) — Келвин Каттар (146)
Александр Волков (251) — Грег Харди (265)
Зелим Имадаев (171) — Дэнни Робертс (170)
Хадис Ибрагимов (206) — Эд Херман (206)
Рамазан Эмеев (171) — Энтони Рокко Мартин (171)
Шамиль Гамзатов (206) — Клидсон Абреу (206)
Магомед Анкалаев (205) — Далча Лунгиамбула (204)
Рустам Хабилов (171) — Сергей Хандожко (171)
Роман Копылов (185) — Карл Роберсон (185)
Абубакар Нурмагомедов (170) — Давид Завада (170)
Александр Яковлев (156) — Рузвельт Робертс (156)
Джессика-Роуз Кларк (135) — Пэнни Кьянзад (136)
Григорий Попов (136) — Дэви Грант (136).

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