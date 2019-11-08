Магомедшарипов и Каттар сделали одинаковый вес, Волков оказался легче Харди

Сегодня, 8 ноября, состоялась официальная процедура взвешивания бойцов, которые выступят на турнире UFC в Москве, запланированном на завтра, 9 ноября.
Главным событием вечера станет поединок Забита Магомедшарипова и Келвина Каттара. Бойцы показали одинаковый вес: по 146 фунтов.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в официальном «твиттере» UFC.
Соглавным событием станет бой Александра Волкова и Грега Харди. Волков оказался легче Харди на 14 фунтов: 251 против 265.
Результаты взвешивания бойцов на турнире UFC в Москве
Забит Магомедшарипов (146) — Келвин Каттар (146)
Александр Волков (251) — Грег Харди (265)
Зелим Имадаев (171) — Дэнни Робертс (170)
Хадис Ибрагимов (206) — Эд Херман (206)
Рамазан Эмеев (171) — Энтони Рокко Мартин (171)
Шамиль Гамзатов (206) — Клидсон Абреу (206)
Магомед Анкалаев (205) — Далча Лунгиамбула (204)
Рустам Хабилов (171) — Сергей Хандожко (171)
Роман Копылов (185) — Карл Роберсон (185)
Абубакар Нурмагомедов (170) — Давид Завада (170)
Александр Яковлев (156) — Рузвельт Робертс (156)
Джессика-Роуз Кларк (135) — Пэнни Кьянзад (136)
Григорий Попов (136) — Дэви Грант (136).
- 8 ноября 2019
-
11:01
-
10:15
-
09:21
-
00:55
- 7 ноября 2019
-
23:26
-
22:38
-
21:35
-
20:48
-
19:38
-
18:58
-
17:50
-
16:38
-
16:04
-
15:09
-
14:25
-
14:10
-
13:37
-
13:27
-
13:12
-
13:00
-
12:18
-
12:01
-
11:02
-
10:15
-
09:26
-
00:47
- 6 ноября 2019
-
23:33
-
23:16
-
22:27
-
21:44
-
20:47
-
18:19
-
17:31
-
16:21
-
15:51