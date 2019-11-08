Магомедшарипов и Каттар сделали одинаковый вес, Волков оказался легче Харди

Сегодня, 8 ноября, состоялась официальная процедура взвешивания бойцов, которые выступят на турнире UFC в Москве, запланированном на завтра, 9 ноября.

Главным событием вечера станет поединок Забита Магомедшарипова и Келвина Каттара. Бойцы показали одинаковый вес: по 146 фунтов.

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Соглавным событием станет бой Александра Волкова и Грега Харди. Волков оказался легче Харди на 14 фунтов: 251 против 265.

Результаты взвешивания бойцов на турнире UFC в Москве

Забит Магомедшарипов (146) — Келвин Каттар (146)

Александр Волков (251) — Грег Харди (265)

Зелим Имадаев (171) — Дэнни Робертс (170)

Хадис Ибрагимов (206) — Эд Херман (206)

Рамазан Эмеев (171) — Энтони Рокко Мартин (171)

Шамиль Гамзатов (206) — Клидсон Абреу (206)

Магомед Анкалаев (205) — Далча Лунгиамбула (204)

Рустам Хабилов (171) — Сергей Хандожко (171)

Роман Копылов (185) — Карл Роберсон (185)

Абубакар Нурмагомедов (170) — Давид Завада (170)

Александр Яковлев (156) — Рузвельт Робертс (156)

Джессика-Роуз Кларк (135) — Пэнни Кьянзад (136)

Григорий Попов (136) — Дэви Грант (136).

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