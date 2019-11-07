Российский музыкант: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию

Музыкант группы «25/17» Андрей Позднухов, известный под прозвищем Бледный, под чью песню в октагон выходит российский боец UFC Александр Волков, заявил, что Хабиб Нурмагомедов представляет не всю Россию, а только родной Дагестан.
Позднухова спросили, болел ли он за Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, в поединке с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.
«Нет, не болел за него. Я что-то флага России никогда в его руках не видел. Он замечательный боец, один из лучших сейчас на планете. Но, мне кажется, он представляет Дагестан, а не Россию», — цитирует музыканта Sport24.
При этом он признал, что Макгрегору, который на пресс-конференции в Москве в октябре оскорбил представителей Дагестана и лично Нурмагомедова, нельзя было так поступать.
«Что касается Макгрегора и всего, что он наговорил, — Конор, конечно же, неправ. Так нельзя», — добавил музыкант.
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