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В «твиттере» UFC предложили выбрать нового соперника Масвидалю. Видео

В «твиттере» UFC предложили выбрать нового соперника Масвидалю. Видео
Бокс/ММА / ММА 0

В официальном «твиттере» UFC болельщикам предложили выбрать нового соперника для американского бойца Хорхе Масвидаля. Последним соперником 34-летнего Масвидаля был Нейт Диаз, который в Лас-Вегасе 2 ноября проиграл ему техническим нокаутом в третьем раунде.

На выбор были предложены кандидатуры того же Диаза, Камару Усмана, Колби Ковингтона и Конора Макгрегора.

«Призываем всех твиттер-матчмейкеров!» — говорится в сообщении UFC, к которому прикреплено небольшое видео, посвящённое всем четырём бойцам.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» UFC.

Масвидаль провёл 48 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 35 побед (в том числе 16 нокаутом) и потерпев 13 поражений.

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