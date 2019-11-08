В «твиттере» UFC предложили выбрать нового соперника Масвидалю. Видео
В официальном «твиттере» UFC болельщикам предложили выбрать нового соперника для американского бойца Хорхе Масвидаля. Последним соперником 34-летнего Масвидаля был Нейт Диаз, который в Лас-Вегасе 2 ноября проиграл ему техническим нокаутом в третьем раунде.
На выбор были предложены кандидатуры того же Диаза, Камару Усмана, Колби Ковингтона и Конора Макгрегора.
«Призываем всех твиттер-матчмейкеров!» — говорится в сообщении UFC, к которому прикреплено небольшое видео, посвящённое всем четырём бойцам.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» UFC.
Масвидаль провёл 48 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 35 побед (в том числе 16 нокаутом) и потерпев 13 поражений.
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