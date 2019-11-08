Журналистов больше часа не пускают на мероприятие с Нурмагомедовым

В Москве сегодня, 8 ноября, проходит пресс-конференция с участием российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв, журналистов больше часа не пропускают на мероприятие.

Изначально ожидалось, что журналистов впустят в 16:00 мск. Тем не менее даже через час сотрудники СМИ не сумели попасть внутрь. Также не пускают и зрителей.

Ранее в Москве пресс-конференцию провёл ирландский боец ММА Конор Макгрегор. 24 октября ирландец в очередной раз оскорбил Нурмагомедова, а также негативно отозвался о Дагестане и дагестанцах. Начало того мероприятия тоже задержалось. Тогда организаторы утверждали, что задержка была связана с опозданием самого Макгрегора.

Последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в сентябре. Тогда он победил американца Дастина Порье.