Нурмагомедов назвал условие проведения боя с Фергюсоном весной 2020 года

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в лёгком весе, рассказал о своём следующем бое. Предполагается, что Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс в поединке с американцем Тони Фергюсоном.
«У нас сейчас с UFC сложные переговоры по бою с Тони Фергюсоном. Нам сложно договориться: я хочу, чтобы Атлетическая комиссия Невады извинилась передо мной за большой штраф. Если они это сделают, тогда UFC сможет организовать нам бой весной», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Нурмагомедов, говоря о штрафе Атлетической комиссии Невады, ссылается на санкции, которые были вынесены по отношению к нему после поединка с ирландцем Конором Макгрегором в 2018 году. После поединка бойцы устроили массовую драку с участием представителей обеих команд. В итоге их обоих подвергли длительной дисквалификации и штрафам.
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