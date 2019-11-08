Нурмагомедов рассказал о своей машине

Российский боец ММА чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какую использует машину. По словам спортсмена, он ездит на «тойоте» — с японским производителем у Нурмагомедова заключён рекламный контракт.

«У меня контракт с «Тойотой». Поэтому советую покупать «Тойоту»? Можешь через меня купить со скидкой. Тебе «Камри» или двухсотый?» — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Последний бой Хабиб провёл в сентябре 2019 года. Россиянин на турнире в Дубае нанёс поражение американцу Дастину Порье и во второй раз защитил чемпионский титул. Нурмагомедов является непобеждённым чемпионом UFC. Российский боец сегодня, 8 ноября, проводит пресс-конференцию в Москве.