Нурмагомедов: не советовал бы сыну ММА, отдал бы его на футбол

Российский боец ММА чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, которая проходит в Москве, рассказал, в какой вид спорта отдал бы сына. Также спортсмен признался, что не планирует пытаться завоевать пояса UFC в других весовых категориях.
«Не хочу бегать за двумя зайцами. Мне есть что доказывать, поэтому не хочу думать о поясе во второй весовой категории.
Сына отдал бы на футбол. Не советовал бы ему заниматься ММА. Если он выберет единоборства, поддержу. Но я бы не стал ему советовать», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
Последний бой Хабиб провёл в сентябре 2019 года. Россиянин на турнире в Дубае нанёс поражение американцу Дастину Порье и во второй раз защитил чемпионский титул. Нурмагомедов является непобеждённым чемпионом UFC. Российский боец сегодня, 8 ноября, проводит пресс-конференцию в Москве.
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