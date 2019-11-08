Нурмагомедов ответил на вопрос об игнорировании флага России

Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, которая проходит в Москве, ответил на вопрос о российском флаге. Ранее Нурмагомедова неоднократно критиковали за то, что он не выходит с ним в октагон. В частности, на эту тему говорил бывший оппонент Нурмагомедова ирландец Конор Макгрегор. Он упрекнул Хабиба в отсутствии патриотизма.

«Почему не выхожу с флагом? Это хороший вопрос, я его ждал. В отличие от некоторых, кто говорит о флаге и выходит с ним в октагон, я не бью стариков, не обижаю женщин и не продаю алкоголь. Я по-другому представляю свою страну», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Макгрегор в Ирландии привлекался к ответственности за нападение на пожилого мужчину. У ирландского бойца имеется собственный бизнес по производству виски.