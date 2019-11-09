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Блогеры Логан Пол и KSI получат как минимум по $ 900 тыс. за поединок

Блогеры Логан Пол и KSI получат как минимум по $ 900 тыс. за поединок
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Сегодня, 9 ноября, в Лос-Анджелесе состоится вечер бокса, в одном из главных событий которого встретятся популярные блогеры Логан Пол и Оладжиде Олатунджи, также известный как KSI. Для обоих спортсменов этот поединок станет дебютным в профессиональном боксе.

Накануне стали известны гарантированные гонорары блогеров — оба получат как минимум по $ 900 тыс., однако сумма может быть увеличена, в зависимости от продаж билетов и покупок платных трансляций на платформе DAZN, сообщает BoxingScene.

Первый бой между блогерами прошёл в августе 2018 года на любительском уровне и не выявил победителя – судьи раздельным решением запротоколировали ничью.

Помимо битвы блогеров этот боксёрский вечер будет ознаменован дебютом чемпиона WBO Билли Джо Сондерса в США — он будет защищать свой титул по версии WBO во втором среднем весе. Его соперником станет аргентинец Косерес Марсело. Сондерс за этот поединок гарантированно заработает $ 750 тыс. Марсело — всего $ 80 тыс.

В ещё одном событии турнира встретятся чемпион WBC в лёгком весе Девин Хэйни и Альфредо Сантьяго. Хэйни станет самым высокооплачиваемым боксёром вечера — он гарантированно получит $ 1 млн за свою первую защиту титула.

Источник: BoxingScene

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