Блогеры Логан Пол и KSI получат как минимум по $ 900 тыс. за поединок

Сегодня, 9 ноября, в Лос-Анджелесе состоится вечер бокса, в одном из главных событий которого встретятся популярные блогеры Логан Пол и Оладжиде Олатунджи, также известный как KSI. Для обоих спортсменов этот поединок станет дебютным в профессиональном боксе.



Накануне стали известны гарантированные гонорары блогеров — оба получат как минимум по $ 900 тыс., однако сумма может быть увеличена, в зависимости от продаж билетов и покупок платных трансляций на платформе DAZN, сообщает BoxingScene.



Первый бой между блогерами прошёл в августе 2018 года на любительском уровне и не выявил победителя – судьи раздельным решением запротоколировали ничью.



Помимо битвы блогеров этот боксёрский вечер будет ознаменован дебютом чемпиона WBO Билли Джо Сондерса в США — он будет защищать свой титул по версии WBO во втором среднем весе. Его соперником станет аргентинец Косерес Марсело. Сондерс за этот поединок гарантированно заработает $ 750 тыс. Марсело — всего $ 80 тыс.



В ещё одном событии турнира встретятся чемпион WBC в лёгком весе Девин Хэйни и Альфредо Сантьяго. Хэйни станет самым высокооплачиваемым боксёром вечера — он гарантированно получит $ 1 млн за свою первую защиту титула.