Полиция арестовала подозреваемого в деле о пропаже дочери бойца UFC Харриса

Полиция штата Флорида арестовала Ибрагима Язида, подозреваемого в похищении дочери бойца UFC Уолта Харриса Ани Бланшар, сообщает CBS.



Ранее следствие установило, что Язид находился в магазине рядом с тем местом, в котором в последний раз видели Бланшар. На момент инцидента, который произошёл 23 октября, Язил находился под залогом по другому делу о похищении и попытке убийства человека. Полиция предполагает, что у преступника были сообщники. Информации о местонахождении девушки пока нет.

Язид отказался от экстрадиции, таким образом, он будет отправлен в Алабаму, где ему предъявят обвинения в похищении Бланшар. Полиция продолжает расследование этого преступления.

Посмотреть фото обвиняемого можно в твиттер-аккаунте журналистки Дженн Хортон.

О пропаже Бланшар стало известно 23 октября, через два дня после этого был найден её автомобиль. Напомним, что из-за семейной драмы Уолт Харрис отказался от участия в турнире UFC on ESPN и, таким образом, лишился боя с Алистаром Оверимом.