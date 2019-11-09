Боксёр, дважды победивший рак, скончался после спарринга

Австралийский боксёр Дуайт Ричи скончался после спарринга, сообщает The Sun. Ричи проводил тренировку с соотечественником — Майклом Зерефой — и в ходе спарринга пропустил сильный удар по корпусу. Ричи попросил прервать бой и потерял сознание в своём углу. Врачи не смогли спасти жизнь 27-летнему спортсмену.



Дуайт Ричи готовился к дебюту в полусредней весовой категории, который должен был состояться 6 декабря в поединке с Томми Брауном.



На краундфандинговой платформе организован сбор средств для поддержки семьи боксёра. У Дуайта Ричи осталось трое детей.



Примечательно, что в раннем детстве Ричи дважды был диагностирован рак, но ему удалось справиться с болезнью.



В последнем поединке Ричи уступил единогласным решением российско-австралийскому боксёру Тиму Цзю.