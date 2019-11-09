Боксёр, дважды победивший рак, скончался после спарринга

Австралийский боксёр Дуайт Ричи скончался после спарринга, сообщает The Sun. Ричи проводил тренировку с соотечественником — Майклом Зерефой — и в ходе спарринга пропустил сильный удар по корпусу. Ричи попросил прервать бой и потерял сознание в своём углу. Врачи не смогли спасти жизнь 27-летнему спортсмену.
Дуайт Ричи готовился к дебюту в полусредней весовой категории, который должен был состояться 6 декабря в поединке с Томми Брауном.
На краундфандинговой платформе организован сбор средств для поддержки семьи боксёра. У Дуайта Ричи осталось трое детей.
Примечательно, что в раннем детстве Ричи дважды был диагностирован рак, но ему удалось справиться с болезнью.
В последнем поединке Ричи уступил единогласным решением российско-австралийскому боксёру Тиму Цзю.
- 9 ноября 2019
-
15:24
-
14:27
-
13:56
-
12:49
-
11:41
-
10:49
-
08:25
-
04:35
-
02:36
-
00:29
- 8 ноября 2019
-
23:53
-
22:40
-
21:53
-
19:41
-
19:15
-
18:28
-
18:05
-
17:44
-
17:40
-
17:27
-
16:04
-
15:08
-
14:22
-
14:09
-
13:52
-
12:27
-
12:08
-
11:01
-
10:15
-
09:21
-
00:55
- 7 ноября 2019
-
23:26
-
22:38
-
21:35
-
20:48