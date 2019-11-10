Волков посвятил победу над Харди своей маме

Российский боец ММА Александр Волков прокомментировал результат боя с американцем Грегом Харди, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Российский боец победил единогласным решением судей.

«Всем привет! Всем спасибо за поддержку. Я вернулся после очень долгого простоя. У меня была неприятная полоса. Вернулся после поражения. Мне нужно было аккуратно провести поединок. Спасибо моей жене, моей семье.

Хочу посвятить победу своей маме, моей самой большой болельщице. У неё скоро день рождения. Мне нужно было победить на 100%, потому я бился аккуратно», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию вечера боёв UFC Fight Night 163.