Волков посвятил победу над Харди своей маме
Российский боец ММА Александр Волков прокомментировал результат боя с американцем Грегом Харди, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Российский боец победил единогласным решением судей.
«Всем привет! Всем спасибо за поддержку. Я вернулся после очень долгого простоя. У меня была неприятная полоса. Вернулся после поражения. Мне нужно было аккуратно провести поединок. Спасибо моей жене, моей семье.
Хочу посвятить победу своей маме, моей самой большой болельщице. У неё скоро день рождения. Мне нужно было победить на 100%, потому я бился аккуратно», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию вечера боёв UFC Fight Night 163.
Волков победил Харди единогласным решением судей на турнире UFC в Москве
- 10 ноября 2019
-
00:53
-
00:43
-
00:14
-
00:00
- 9 ноября 2019
-
23:37
-
22:54
-
22:31
-
22:22
-
21:47
-
21:08
-
20:37
-
19:32
-
18:46
-
18:30
-
17:06
-
16:35
-
15:24
-
14:27
-
13:56
-
12:49
-
11:41
-
10:49
-
08:25
-
04:35
-
02:36
-
00:29
- 8 ноября 2019
-
23:53
-
22:40
-
21:53
-
19:41
-
19:15
-
18:28
-
18:05
-
17:44
-
17:40
Партнерский контент