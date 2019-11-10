Магомедшарипов: не ожидал, что Каттар будет меня так давить

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов, одержавший победу в главном поединке турнира UFC Fight Night 163 в Москве американца Келвина Каттара, признался, что бой для него сложился сложно.
«Каттар очень жёсткий парень. Не ожидал, что в третьем раунде он будет меня так давить. Я очень устал. Следующий соперник? У меня 6-0 в UFC, я бы хотел встретиться с победителем боя Холлоуэй — Волкановски.
Просто на этот бой не получилось полностью подготовиться. Помешала инфекция, лечение и антибиотики. Не удалось полностью пройти подготовку», — передаёт слова Магомедшарипова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
В первом и втором раунде Магомедшарипов доминировал. Российский боец проводил комбинации и несколько раз неплохо попал в соперника. Но в третьем раунде уже Магомедшарипов пропустил несколько мощных ударов. В концовке бойцы перешли в партер, но россиянин так и не сумел заставить соперника сдаться. Более того, Каттар в партере проявил активность и начал наносить удары по голове россиянина.
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