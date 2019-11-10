Магомедшарипов победил Каттара единогласным решением судей на турнире в Москве

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В главном событии вечера судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28). присудили победу российскому бойцу, хоть поединок и сложился для него непросто.

В первом и втором раунде Магомедшарипов доминировал. Российский боец проводил комбинации и несколько раз неплохо попал в соперника. Но в третьем раунде уже Магомедшарипов пропустил несколько мощных ударов. В концовке бойцы перешли в партер, но россиянин так и не сумел заставить соперника сдаться. Более того, Каттар в партере проявил активность и начал наносить удары по голове россиянина.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 163 в Москве.