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Лучший бой UFC в Москве: Забит вырвал победу у Каттара

Лучший бой UFC в Москве: Забит вырвал победу у Каттара
Бокс/ММА / ММА 0

9 ноября в Москве прошёл турнир UFC Fight Night 163. В главном событии вечера встречались россияский боец Забит Магомедшарипов и американец Келвин Каттар.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор лучших моментов поединка.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

По итогам боя судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28). присудили победу российскому бойцу, хоть поединок и сложился для него непросто.

В первом и втором раунде Магомедшарипов доминировал. Российский боец проводил комбинации и несколько раз неплохо попал в соперника. Но в третьем раунде уже Магомедшарипов пропустил несколько мощных ударов. В концовке бойцы перешли в партер, но россиянин так и не сумел заставить соперника сдаться. Более того, Каттар в партере проявил активность и начал наносить удары по голове россиянина.

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