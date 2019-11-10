Лучший бой UFC в Москве: Забит вырвал победу у Каттара

9 ноября в Москве прошёл турнир UFC Fight Night 163. В главном событии вечера встречались россияский боец Забит Магомедшарипов и американец Келвин Каттар.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор лучших моментов поединка.

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По итогам боя судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28). присудили победу российскому бойцу, хоть поединок и сложился для него непросто.



В первом и втором раунде Магомедшарипов доминировал. Российский боец проводил комбинации и несколько раз неплохо попал в соперника. Но в третьем раунде уже Магомедшарипов пропустил несколько мощных ударов. В концовке бойцы перешли в партер, но россиянин так и не сумел заставить соперника сдаться. Более того, Каттар в партере проявил активность и начал наносить удары по голове россиянина.