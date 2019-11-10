Волков: в поединке Кокляев — Емельяненко я буду болеть за Михаила

Российский боец UFC Александр Волков, одержавший победу в соглавном поединке турнира в Москве над американцем Грегом Харди, поделился мыслями о будущем бое между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
«В поединке Кокляев — Емельяненко я буду болеть за Михаила. Потому что то, что он принял такой вызов, это достойно уважения», — передаёт слова Александра Волкова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
Поединок между российским бойцом ММА Александром Емельяненко и его соотечественником, стронгменом Михаилом Кокляевым состоится 29 ноября в Москве и пройдёт по правилам бокса.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. 40-летний Кокляев дебютирует в единоборствах.
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