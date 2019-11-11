Российские тайбоксёры завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Европы в Минске

Сборная России по тайскому боксу заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы в Минске. В заключительный день россияне завоевали ещё пять наград высшей пробы и довели их общее количество до 11. Светлана Винникова была признана лучшей спортсменкой турнира.
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Результаты финальных боёв с участием российских спортсменов
Мужчины до 54 кг. Асланбек Зикрьёев (Россия) — Сагиф Гасанов (Беларусь) — победа Зикрьёева решением судей (30:27).
Женщины до 54 кг. Виктория Булинова (Чехия) — Валерия Дроздова (Россия) — победа Дроздовой решением судей (30:26).
Женщины до 57 кг. Мария Климова (Россия) — Патрисия Акслинг (Швеция) — победа Климовой решением судей (29:28).
Мужчины до 63,5 кг. Андрей Хромов (Россия) — Максим Петкевич (Беларусь) — победа Петкевича решением судей (30:27).
Женщины до 63,5 кг. Светлана Винникова (Россия) — Мария Валент (Беларусь) — победа Винниковой решением судей (30:27).
Мужчины до 71 кг. Андрей Кулебин (Беларусь) — Дмитрий Чангелия (Россия) — победа Кулебина решением судей (30:26).
Мужчины до 75 кг. Джими Вьено (Франция) — Денис Колотыгин (Россия) — победа Вьено решением судей (30:27).
Мужчины до 91 кг. Лукаш Радож (Польша) — Вадим Дмитриев (Россия) — досрочная победа Радоша во втором раунде.
Мужчины свыше 91 кг. Патрик Лисицки (Франция) — Иван Петренко (Россия) — победа Петренко решением судей (29:28).
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