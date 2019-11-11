«Кто сказал, что я ухожу?» Диаз объяснил, что не объявлял о завершении карьеры

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, который на турнире UFC 244 в Лас-Вегасе уступил Хорхе Масвидалю техническим нокаутом в третьем раунде, после поединка выступил с заявлением, которое было воспринято как объявление о завершении карьеры. Однако Диаз, выступающий в полусредней весовой категории, объяснил, что его не так поняли.

«Кто сказал, что я ухожу? Я буду сражаться всегда. Я и не собирался заканчивать карьеру, это уж точно», — приводит слова Диаза MMAJunkie.

На счету 34-летнего Диаза 32 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед и потерпел 12 поражений.

Ранее в карьере Диаза была продолжительная пауза. Он не выходил в октагон с августа 2016 года по август 2019 года.