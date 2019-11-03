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UFC 244: Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом

UFC 244: Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом
Бокс/ММА / ММА 0

В ночь с 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Его главным событием стала встреча бойцов полусреднего веса — Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза.

Победу в поединке техническим нокаутом одержал Масвидаль, после того как доктор остановил встречу перед четвёртым раундом. В ходе боя Диаз получил сильное рассечение над правым глазом.

Посмотреть видео можно в «твиттере» UFC.

UFC 244. Основной кард

Нейт Диаз — Хорхе Масвидаль — победа Масвидаля техническим нокаутом
Келвин Гастелум — Даррен Тилл — победа Тилла раздельным решением судей
Стивен Томпсон — Висенте Луке — победа Томпсона единогласным решением судей
Деррик Льюис — Благой Иванов — победа Льюиса раздельным решением судей
Кевин Ли — Грегор Гиллеспи — победа Гиллеспи нокаутом.

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