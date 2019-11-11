Сайборг попросила Кокера организовать ей реванш с Нуньес
Боец Bellator Крис Сайборг призналась, что попросила президента организации Скотта Кокера организовать ей реванш с Амандой Нуньес.
«Перед тем, как подписать контракт с Bellator я попросила президента организации Скотта Кокера дать мне шанс драться с бойцами UFC. Он делает подобное с японским прмоушеном Rizin. Нуньес — чемпионка UFC и я надеюсь, что в будущем она подерётся с чемпионкой Bellator. Кокер сказал, что мы можем сделать такой бой. Дэне Уайту достаточно позвонить ему и предложить организовать бой. Думаю, все бы хотели это увидеть», — приводит слова Крис Сайборг TMZ.
25 января Крис Сайборг проведёт свой дебют в промоушене Bellator. Ее соперницей станет чемпионка организации в полулегком весе Джулия Бадд.
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