«Кто это? Брэд Питт? Джордж Клуни?». Фьюри — о том, как его воспринимают женщины
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, что к нему постоянно проявляют интерес женщины.
«Проявляют ли ко мне интерес женщины? Всё время, куда бы я ни шёл. И дело не только в том, что они знают, кто я такой. Я высокий, тёмный и красивый. У меня хорошее чувство стиля. Рядом со мной они задают себе вопрос: «Кто это? Брэд Питт? Джордж Клуни?».
Я создал монстра, разве нет? Мне удалось создать яркого персонажа, так что теперь люди разочаровываются, если я не играю своей роли. Это мой бренд и часть моей работы», — приводит слова Тайсона Фьюри Daily Star.
Ожидается, что следующий поединок Тайсон Фьюри проведёт в феврале 2020 года. Он встретится с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
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