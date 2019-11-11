«Кто это? Брэд Питт? Джордж Клуни?». Фьюри — о том, как его воспринимают женщины

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, что к нему постоянно проявляют интерес женщины.



«Проявляют ли ко мне интерес женщины? Всё время, куда бы я ни шёл. И дело не только в том, что они знают, кто я такой. Я высокий, тёмный и красивый. У меня хорошее чувство стиля. Рядом со мной они задают себе вопрос: «Кто это? Брэд Питт? Джордж Клуни?».



Я создал монстра, разве нет? Мне удалось создать яркого персонажа, так что теперь люди разочаровываются, если я не играю своей роли. Это мой бренд и часть моей работы», — приводит слова Тайсона Фьюри Daily Star.



Ожидается, что следующий поединок Тайсон Фьюри проведёт в феврале 2020 года. Он встретится с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.