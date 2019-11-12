Хабиб: у меня сложилось впечатление, что Путин очень устал от всей этой суеты
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие вопросы ему удалось задать президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Также боец в целом поделился впечатлениями от встреч с главой государства.
«Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты. Спросил у него, как он справляется со своей работой, живёт в таком бешеном ритме. Путин ответил, что занимается спортом, плавает, уделяет внимание здоровому образу жизни. Это помогает ему снять стресс», — приводит слова Нурмагомедова «RT на русском».
Предыдущая встреча Хабиба с Владимиром Путиным состоялась в сентябре 2019 года, после того, как Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC от посягательств Дастина Порье.
«Ждал вопрос про флаг». Хабиб наконец-то появился в Москве и заговорил
Нурмагомедов устроил встречу с фанатами и журналистами в Москве и даже не ушёл с неё до начала. Однако прошла она не очень гладко.
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