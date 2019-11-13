Насонов: финальный бой Дроздовой стал самым ярким на ЧЕ

Старший тренер женской сборной России по тайскому боксу Роман Насонов подвёл итоги чемпионата Европы в Минске, где его подопечные завоевали семь золотых медалей и заняли первое общекомандное место.



«Перед чемпионатом мы и планировали занять первое общекомандное место. Поэтому ожидал, хотел, надеялся и верил, что девчонки выступят здорово. Так оно и получилось. В мужской команде состав был молодой, а девчонки в большинстве своём опытные, поэтому мы на них рассчитывали.



Я бы хотел отметить выступление Валерии Дроздовой, которая взяла реванш в принципиальном противостоянии у шведки Софии Олофссон. Эта победа для меня не менее важна, чем успех Винниковой. До этого три или четыре раза побеждала шведка и выглядела намного выше уровнем. Лера упиралась в неё как в стену и ничего не могла с ней сделать, а здесь у неё получилось выиграть, причём без вопросов. После второго раунда Олофссон в углу плакала. Она понимала, что уже не станет чемпионкой. Этот бой стал для меня самым ярким на турнире», — сказал Насонов.