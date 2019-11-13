Олимпийский чемпион Тихонов: муай-тай — самый зрелищный вид из всех единоборств

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, лучший биатлонист XX века Александр Тихонов принял участие в церемонии награждения победителей и призёров чемпионата Европы по тайскому боксу и поделился впечатлениями от знакомства с этим видом спорта.
«В воскресенье я побывал на финалах чемпионата Европы по тайскому боксу в Минске. В Беларуси всегда на высочайшем уровне проводят соревнования по любому виду спорта. На товарищеском ужине я познакомился с судьями и руководством Федерации тайского бокса России и был впечатлён знакомством с профессионалами, развивающими этот вид спорта. Президент Дмитрий Путилин — отличный организатор, успешный в прошлом спортсмен, который прекрасно знает свою работу. В команде тёплая, дружеская атмосфера. Я первый раз был на соревнованиях по муай-тай. Из всех дисциплин это самый зрелищный и серьёзный вид единоборств, где бой идёт без компромиссов, по-настоящему.
А какая была атмосфера в нашем старом любимом Дворце спорта, который был забит до отказа и поддерживал своих спортсменов! Когда я вышел на награждение, меня встретили аплодисментами, было приятно. Хочу поздравить Федерацию тайского бокса России с успешным окончанием сезона, в котором их спортсмены выиграли командный зачёт и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Отдельно поздравляю председателя попечительского совета Дмитрия Николаева. Благодаря этим соревнованиям я стал большим поклонником муай-тай», — рассказал Тихонов.
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