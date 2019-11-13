Соперник Лобова подрался с двумя мужчинами в туалете

Боец Брок Уивер опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором его одноклубник Джейсон Найт дерётся с двумя мужчинами в туалетной кабинке.

Лобов избил двух мужчин в туалете Фото : https://www.instagram.com/brokweaverufc/

В апреле Найт проиграл ирландскому бойцу российского происхождения Артёму Лобову единогласным решением судей на турнире Bare Knuckle FC. Реванш Лобова и Найта состоится 16 ноября.

«Не забудьте про возвращение настоящего уличного короля, который в эту субботу выйдет на реванш с Артёмом Лобовым на турнире Bare Knuckle FC. Их первый бой был эпичным, и нас ограбили, но на этот раз мы не оставим решение в руках судей. Убей или будь убит.

Джейсон Найт в своей лучшей форме и сосредоточен как никогда. Плюс на его стороне новое оружие, и это бог, а если бог за нас, тогда кто против нас?» – подписал видео Уивер.

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