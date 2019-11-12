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«Есть незавершённые дела». Лобов — о конфликте с Нурмагомедовым

«Есть незавершённые дела». Лобов — о конфликте с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / ММА 0

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал об отношении к Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону организации в лёгком весе. Лобов был одним из фигурантов скандала с участием Макгрегора и Нурмагомедова в 2018 году.

«Не сказал бы, что всё в порядке. Есть незавершённые дела. Думаю, со временем всё будет улажено. Но сейчас до этого ещё далеко.

У меня много болельщиков в России, у Хабиба тоже. Очевидно, что его поклонникам всегда есть что сказать обо мне. Но я не против. Моё имя остаётся в заголовках, высоко находится в поисковой выдаче, за счёт чего у меня остаётся хорошая зарплата», — цитирует Лобова MMAJunkie.

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