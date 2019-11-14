Багаутинов может продолжить карьеру в промоушене Нурмагомедова

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов рассказал о дальнейших планах. По словам спортсмена, он рассматривает вариант подписания контракта с лигой GFC (Gorilla Fighting Championship), в руководство которой входит чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Сейчас я ни к какому промоушену не принадлежу. У меня с Fight Nights Global единоразовые контракты. Я сейчас открытый и свободный спортсмен. Я готов разговаривать с любой серьёзной организацией. Из АСА ко мне тоже обращались. Но я ближе к GFC. А Fight Nights ещё не выплатил гонорар за бой с Жалгасом», — рассказал Багаутинов в интервью, размещённом на YouTube-канале «Ибракадабра».

Предыдущий бой Багаутинов провёл 19 октября 2019 года в промоушене Fight Nights Global, проиграв в титульном бою решением судей Жалгасу Жумагулову.