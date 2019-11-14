Дос Сантос проведёт следующий поединок с Блейдсом
Бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос проведёт следующий поединок на турнире в столице штата Северная Каролина Роли, сообщает MMA Fighting. Бой с участием бразильца пройдёт 25 января 2020 года, а его соперником станет Кёртис Блейдс.
Дос Сантос на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге UFC. 9 ноября он должен был встретиться с Александром Волковым на турнире в Москве, но вынужден был отказаться от выступлений из-за инфекции в ноге. Предыдущий бой он провёл в июне 2019 года, проиграв нокаутом Фрэнсису Нганну.
Что касается Блейдса, то американец минувший бой провёл на турнире UFC 242 в Абу-Даби. В сентябре 2019 года он победил Шамиля Абдурахимова. Благодаря тому успеху он поднялся на третье место в рейтинге UFC.
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