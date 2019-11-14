Боксёр победил в дебютном бою и сделал предложение девушке. Видео
Американский боксёр Джошуа Брюкнер одержал победу над Тейлором Смитом в первом для себя бою на профессиональном ринге.
После поединка, который в минувшие выходные прошёл в Лос-Анджелесе, 24-летний Брюкнер взял в руки микрофон.
«Вероятно, вы все ожидаете от меня, что теперь я вызову кого-то на следующий бой? Но нет, я обращаюсь к любимой девушке. Дорогая, давай!» — сказал боксёр.
Затем Брюкнер сделал предложение, опустившись на одно колено. Девушка по имени Кэти Бетцинг ответила согласием.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в официальном «твиттере» DAZN USA.
Также девушка опубликовала в «твиттере» фото с боксёром.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в её «твиттере».
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