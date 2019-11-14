Насонов: Тарасова выиграла ЧЕ после декрета, и она продолжит прогрессировать

Старший тренер женской сборной России по тайскому боксу Роман Насонов рассказал, что одна из его подопечных — Анна Тарасова одержала победу на чемпионате Европы, проходившем в Минске, после декретного отпуска.

«Тарасова доказала свой высокий уровень, победив ту же шведку в финале, что и в 2017 году. Для неё это тоже знаковая победа, хотя перерыв сказался на её кондициях. Все бои получились непростыми, но Аня справилась, а это самое главное. Уверен, что к следующему чемпионату России она наберёт форму ещё лучше, потому что в этом году ей не хватало соревновательной и тренировочной практики. Сейчас у неё заметна большая мотивация вернуться, которая будет толкать её к дальнейшим победам», — сказал наставник.

Напомним, сборная России на ЧЕ заняла первое общекомандное место и у мужчин, и у женщин.