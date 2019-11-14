Эдгар дебютирует в легчайшем весе 25 января, его соперником станет Сэндхаген
Бывший чемпион UFC в лёгком весе дебютирует в легчайшей весовой категории 25 января, сообщает MMAFighting. Соперником Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 166 станет Кори Сэндхаген.
Фрэнки Эдгар провёл 31 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, одержал 23 победы и потерпел семь поражений. Ещё один его бой завершился ничейным исходом. В последнем поединке Эдгар уступил Максу Холлоуэю во встрече за титул в полулёгком весе, бой завершился единогласным решением судей.
Сэндхаген провёл 13 поединков, в которых потерпел всего одно поражение. Победная серия Кори в настоящий момент насчитывает семь поединков. В последнем поединке, в августе 2019 года, он победил Рафаэля Ассункао единогласным решением судей.
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