Эдгар дебютирует в легчайшем весе 25 января, его соперником станет Сэндхаген

Бывший чемпион UFC в лёгком весе дебютирует в легчайшей весовой категории 25 января, сообщает MMAFighting. Соперником Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 166 станет Кори Сэндхаген.



Фрэнки Эдгар провёл 31 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, одержал 23 победы и потерпел семь поражений. Ещё один его бой завершился ничейным исходом. В последнем поединке Эдгар уступил Максу Холлоуэю во встрече за титул в полулёгком весе, бой завершился единогласным решением судей.



Сэндхаген провёл 13 поединков, в которых потерпел всего одно поражение. Победная серия Кори в настоящий момент насчитывает семь поединков. В последнем поединке, в августе 2019 года, он победил Рафаэля Ассункао единогласным решением судей.