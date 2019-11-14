Уайлдер: буду драться ещё шесть лет, это максимум

Чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал, когда собирается завершить карьеру.



«Буду драться ещё шесть лет, это максимум. После этого завершу карьеру. Прекрасно, что сейчас у меня та же команда, с которой начинал. С ними я и планирую завершить спортивную карьеру. Думаю, займусь актёрством после того, как завершу спортивную карьеру. Кроме того, я аквалангист, у меня есть нужный сертификат», — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.



Уайлдер провёл 42 поединка, одержав 41 победу и завершив один бой ничейным результатом. В следующем бою Уайлдер встретится с Луисом Ортисом, и это будет уже десятая защита титула чемпионом WBC. Боя состоится 23 ноября 2019 года.