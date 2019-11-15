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Муртузалиев: этот сезон стал лучшим в моей бойцовской карьере

Муртузалиев: этот сезон стал лучшим в моей бойцовской карьере
Бокс/ММА 0

Российский тайбоксёр Чарак Муртузалиев в этом году к титулу чемпиона мира добавил победу и на чемпионате Европы в Минске. Он поделился впечатлениями от прошедших соревнований.

«Конечно, мне приятно было выиграть все соревнования в этом сезоне, который стал лучшим в моей карьере. На чемпионате Европы в Минске я не испытал такой большой конкуренции, как на чемпионате мира, потому что было мало участников. По сути, я провёл только один финальный бой, где встретился с белорусом Никитой Мирончиком, которого уже побеждал в полуфинале чемпионата мира.

Он не преподнёс мне никаких сюрпризов. У меня всё получилось, но на чемпионате мира я выиграл у него даже более уверенно. Чемпионат Европы был организован хорошо с точки зрения организации соревнований, проживания и питания, а вот по судейству были вопросы. На мой взгляд, в некоторых поединках судьи приняли не совсем справедливые решения", — рассказал Муртузалиев.

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