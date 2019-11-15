Рябинский: Поветкину было бы проще драться с Руисом, чем с Джошуа

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями в преддверии поединков Александр Поветкин — Майкл Хантер и Энди Руис — Энтони Джошуа. Бой Поветкина пройдёт в андеркарде матча-реванша Руиса и Джошуа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.

По словам Рябинского, Поветкин, если победит Хантера, в теории может встретиться с победителем реванша Руиса и Джошуа.

«Этот бой будет за звание обязательного претендента по линии WBA, мы получили соответствующий документ. То есть в перспективе он снова может подраться за титул чемпиона мира.

Руис – соперник попроще для Саши, чем Джошуа. Мой прогноз: Руис вряд ли удержит свои титулы, и Джошуа заберёт их обратно», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».

Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, состоявшемся в июне 2019 года, и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером