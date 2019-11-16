Тренер Спенса: Эррол в порядке

Тренер чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррола Спенса Деррик Джеймс уверяет, что его подопечный в полном порядке. Напомним, в минувшем месяце Спенс попал в серьёзную автокатастрофу и несколько дней находился в отделении интенсивной терапии. После того, как состояние бойца стабилизировалось, информации о нём не поступало и никто не знает, насколько серьёзно Спенс подорвал себе здоровье.

«Я не разговаривал с ним, но, как я понимаю, с ним всё в порядке. С ним всё хорошо. Я его не видел, но знаю, что с у него всё нормально», — приводит слова специалиста Boxingnews24.

Напомним, Спенс минувший поединок провёл с Шоном Портером и, победив того, сумел объединитиь титулы в полусреднем весе.



