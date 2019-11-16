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Адесанья предложил повысить гонорары бойцам не из первой десятки рейтинга

Адесанья предложил повысить гонорары бойцам не из первой десятки рейтинга
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC Исраэль Адесанья рассказал, что именно стоит изменить в структуре промоушена. По мнению Адесаньи, бойцам вне первой десятки рейтинга стоит платить больше.

«Нужно дать бойцам контроль над своей экипировкой. Понимаю, организация хочет иметь своё снаряжение, но бойцам стоит разрешить творчески подходить к дизайну своей одежды. По крайней мере, парням из первой десятки рейтинга.

А бойцам более низкого уровня нужно платить больше. Иногда они уходят в минус. У них дальние перелёты, им приходится буквально выживать в тренировочных лагерях. Речь, конечно, не о сотнях тысяч долларов, но им нужно платить столько, чтобы они могли позаботиться о себе», — приводит слова Исраэля Адесаньи BJPenn.

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